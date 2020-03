Tweelingzusjes Anne en Myke (22) van de Wiel grote beloftes in atletiekwereld

Ook deden zij mee met twee individuele onderdelen tijdens het Nederlands Kampioenschap in Apeldoorn. Op de 200 meter werd Anne vierde en Myke zesde. Op het onderdeel verspringen sprong Myke eveneens naar de zesde plek en Anne werd daar achtste.

De zusjes studeren en wonen in Rotterdam en zijn op de atletiekbaan altijd samen te vinden. ''Soms voel ik me net een getrouwd stel'', geeft Anne met een glimlach aan. ''Je hebt altijd iemand om tegen aan te kletsen en je weet wanneer je elkaar met rust moet laten.''

Ondanks dat ze inmiddels bij de Nederlandse top horen, durven ze nog niet te dromen over Olympische Spelen van 2024. ''Daar ligt onze focus nog. Per seizoen kijken wat er in zit. Wie weet gaat het zo goed dat we het over drie jaar wel kunnen dromen'', zegt Myke.

Rijnmond volgde de tweelingzusjes tijdens het NK Indoor in Apeldoorn. Bekijk hierboven de volledige reportage.