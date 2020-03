Live: Wiljan Vloet en Lilian Marijnissen in FC Rijnmond

Voormalig Sparta-directeur Wiljan Vloet is maandagavond te gast in FC Rijnmond. Met hem blikken de vaste analytici Emile Schelvis en Sinclair Bischop terug op de wedstrijden van de regionale topclubs van afgelopen weekend. Bekijk de uitzending hieronder live:

Feyenoord speelde gelijk in de topper tegen PSV (1-1). Doet de club mee om de titel of moeten de mannen van Advocaat blij zijn met de derde plaats? En in hoeverre moet Sparta het vizier omhoog richten en hopen op de playoffs na de 5-1 zege tegen FC Emmen?

Met SP-partijleider Lilian Marijnissen bekeken we de tweede helft van PSV-Feyenoord. Ze heeft al tien jaar een seizoenkaart bij Feyenoord en is in haar woonplaats Oss niet de enige met een Feyenoord-hart.

FC Rijnmond begint om 17:20 uur. De presentatie is in handen van Peter van Drunen.