Vloet in FC Rijnmond: 'Advocaat moet na dit seizoen stoppen bij Feyenoord'

Hoe goed Dick Advocaat dit seizoen ook presteert als trainer van Feyenoord, volgens analist Wiljan Vloet moet hij stoppen na dit seizoen. Dat zei de oud-trainer en technisch directeur van Sparta in FC Rijnmond.

"Ik vind dat hij het fantastisch doet, maar hij is puur als interim-trainer gekomen. Feyenoord heeft nu de tijd om iemand te zoeken voor de langere termijn." Feyenoord-watcher Sinclair Bischop reageert hierop: "Advocaat wil perspectief zien in komend seizoen. Er moet ook na de zomer een Feyenoord staan dat om de prijzen kan meedoen."

Emile Schelvis betwijfelt of je nu wel een jongere trainer moet aanstellen. "Advocaat is nu de missende link in heel de club. Hij zorgt voor zo veel rust. Zie jij een jongere trainer dat voor elkaar krijgen?"

FC Rijnmond ging verder over de ontwikkeling van Orkun Kokcu, de EK-kansen van Steven Berghuis, De 5-1 overwinning van Sparta op Emmen en natuurlijk Rai Vloet, de zoon van Wiljan.

De volledige uitzending van FC Rijnmond is later te bekijken bij dit bericht.