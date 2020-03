Poelmann keert terug in RvC Feyenoord

Poelmann was in 2007 ook al lid van de Raad van Commissarissen van Feyenoord en keerde toen op eigen verzoek terug. De 71-jarige eigenaar van onder meer de Postcodeloterij trad onlangs al toe tot de directie van de Vrienden van Feyenoord als opvolger van de opgestapte Herman van Drie.

De Vrienden van Feyenoord hadden twee vacante posities in te vullen. De andere kandidaat wordt op korte termijn ook bekend. Er was nog een plaats vrij, omdat de VvF Sjaak Troost niet meer wilden laten terugkeren binnen de RvC, nadat hij een half jaar de interim-technisch directeur was in de Kuip. Vorige week werd bekend dat Sjaak Troost toch terugkeert binnen het belangrijkste controlerende orgaan van de club, maar dan niet onder de vlag van de Vrienden van Feyenoord. Troost heeft de zetel van Richard Bruens ingenomen binnen de RvC van Feyenoord.