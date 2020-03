Vluchtende tbs’ers beschieten Albrandswaarders in de buurt van kliniek

De gedetineerden uit tbs-kliniek de Kijvelanden hebben zondagmiddag tijdens hun vlucht geschoten op twee passanten. De mannen uit Poortugaal, die hun hond uitlieten, raakten niet gewond. Eén van hen is achter de vluchtauto aangegaan. In Rhoon liep het spoor dood.

“Ik was mijn hond aan het uitlaten, toen ik het taxibusje zag komen aanrijden. Eén van de mannen, de bijrijder, hing uit het raam. Hij schreeuwde allerlei dingen richting mij. Ik hoorde klojo’s, teringlijers!”, zegt één van de mannen.

“Daarna hoorde ik een paar knallen. Het leek een klappertjespistoool. De hond van de vriend schrok van de knallen. Dat beest ging er van door. Die vriend is er op de fiets achteraan gegaan”, vertelt de man.

Spoor kwijt

Hij ging naar huis, bracht de hond binnen en pakte zijn auto. “Ik ben achter die taxibus aangegaan. Ze reden snel. In Rhoon ben ik het spoor kwijt geraakt. Op de terugweg door Rhoon heb ik de hond van mijn vriend gelukkig weer gevonden.”

De man is vermoedelijk beschoten, omdat hij een jas van zijn werk aan had. De jas is blauw met zilveren strepen. Wellicht dat de vluchtende mannen hebben gedacht dat hij of een bewaker of een politieman was.

Huls

Op de plek waar hij was beschoten vond de man uit Poortugaal een huls. “Ik had de politie inmiddels ook ingeseind. De forensische opsporing heeft het gebied afgezet. Die mensen vonden ook nog een paar hulzen. Ik weet niet of het echt kogels waren of losse flodders.”

Justitie zegt dat het vermoedelijk om knalpatronen gaat. Het is nog onduidelijk of er bij de schietpartij in Ochten ook door Dennie M. met knalpatronen is geschoten.

De politie zocht rond 22:30 uur in Poortugaal. Dat was ook het tijdstip dat op het alarmeringssysteem P2000 de melding kwam over een gijzeling in de Kijvelanden. “Maar toen is er geen nieuwe ontsnapping geweest”, reageert een woordvoerder van Fivoor, organisatie achter de Kijvelanden, stellig.