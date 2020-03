Zo bestelt een tbs'er een taxi vanuit kliniek Kijvelanden

11:43 - aarzeling

De telefoon gaat bij een Rotterdamse taxicentrale (naam bekend bij redactie). "Goedemorgen. Ik zou graag een maatje willen ophalen uit Poortugaal", zegt de beller, die zichzelf Niels noemt. De centrale vraagt: "Waarom moet u naar toe meneer?" De beller zegt aarzelend: "Oh....uh... waar ik naar toe moet...Rotterdam Centraal."

De centralist vraagt om het ophaaladres. "Kijvelandsekade 1." Dan wordt ook langzaam duidelijk dat het zeer waarschijnlijk niet iemand is die belt namens een bezoeker, maar dat deze beller één van de patiënten met ontsnappingsplannen is. "Dat is bij de instelling en daar ga ik straks op bezoek bij een kameraad van mij en dan wil ik een taxi bestellen", zegt de beller.

11:44 - verspreking beller

De centralist wil zekerheid en vraagt dan nog eens om de postcode, de beller antwoordt: "Oh dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Ik ga er altijd zo heen en ik volg de kade. (....) Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik heb daar een goede kameraad zitten."De centralist vraagt dan ook: "Hij zit dus in die psychiatrische instelling dus?" "Ja klopt!", antwoordt de beller.

"Hoe laat wilt u die taxi daar hebben?", vraagt de centralist. Dan verspreekt de beller zich: "We zouden hem graag om 17:00 uur willen hebben." De centralist zegt dat hij een taxibusje laat komen om 17:00 en vraagt om het aantal personen. "Twee personen. En hoeveel kost dat?", vraagt de beller. Centralist:"Uit mijn hoofd, 40 à 50 euro."

11:45 - onzekerheid vluchtauto

"En hoe zeker weet ik dat de taxi er is. Want we moeten dan door de poortjes en dat kan 5 minuten vertraging opleveren", zegt de beller. De centralist antwoordt dat het geen enkel probleem is en dat de taxi zal wachten indien nodig.De beller vraagt nogmaals of de taxi echt wil wachten. Hij wil daar ook voor betalen. Centralist: "Nee hoor, we wachten op u, daar hoeft u niks voor te betalen". Ook nu zegt de beller: "Mooi, dan verwacht ik u daar om vijf uur".

Het wordt duidelijk dat de beller absoluut wil dat de taxi er staat en vraagt dan ook. "Hoe herken ik de taxi? "Aan de blauwe platen en de collega zal u een belletje geven voordat hij aan komt."

11:46 - niet aanbellen

"De taxi hoeft niet aan te bellen hoor. Wij komen er gewoon uit en dan uh... " zegt de beller. De centralist antwoordt bevestigend. En nogmaals vraagt de beller of de taxi wil wachten. "Een half uurtje verzetten moet kunnen toch? Het kan soms wat langer duren, dat heb ik wel eens eerder meegemaakt."