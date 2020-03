Het bizarre leven van correspondent Marcel van der Steen

Marcel van der Steen is bij het grote publiek nog steeds bekend als midden oosten correspondent voor de NOS. Onlangs keerde hij terug naar Nederland, naar zijn 'roots': Rotterdam. En naar zijn professionele 'roots': Radio Rijnmond, waar het allemaal voor hem begon in de journalistiek.Ruud de Boer gaat maandagavond vanaf 19:00 uur in gesprek met een man die niet lang op één plek kan zitten. Of... toch wel?