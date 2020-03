Dennie M. bereidde ontsnapping uit Kijvelanden zorgvuldig voor

Zondag 11:45 uur. Bij een taxicentrale in de Rotterdamse regio gaat de telefoon. "Goedendag. U spreekt met Niels. Ik wil graag een taxi bestellen voor vanmiddag vijf uur. Het adres is Kijvelandsekade 1. Ik ga daar in een kliniek bij een maat op bezoek. Ik kom rond vijf uur uur weer naar buiten. Het kan vijf of tien minuten later zijn. Alstublieft niet zelf aanbellen."



Een paar weken eerder is het al hommeles op de afdeling van de verdachten. Een mes is verdwenen. De cellen worden ondersteboven gekeerd. In de cel van Dennie M. wordt het mes niet gevonden. Wel komt een touwladder te voorschijn. Het mes blijft vermist.

"Hoe de verdachten aan de wapens zijn gekomen, is onderwerp van onderzoek. Dan hebben we het niet alleen over het mes en het vuurwapen, maar ook over de mobiele telefoon", zegt een woordvoerder van Fivoor, het bedrijf dat de Kijvelanden beheert.

Ontvoering

Hoofdverdachte Dennie M. is al langer klant van justitie. In 2010 wordt hij tot vier jaar gevangenis en tbs veroordeeld vanwege de ontvoering van een 15-jarige jongen in december 2007 in Scheveningen. Daarna komt hij in beeld als patiënt van de Rooyse Wissel in Venray. Hij maakt beelden over zijn verblijf in de kliniek en zendt deze uit via een YouTube-kanaal.

Dennie M. ontsnapt zondagmiddag met zijn maat uit de Kijvelanden door een medewerker met een mes te bedreigen en te gijzelen. Het personeel laat de twee naar buiten gaan, het personeelslid blijft ongedeerd achter. Voor de deur staat de taxibus van een 39-jarige Barendrechter, die niet weet wat hem te wachten staat.

De drie scheuren met gierende banden weg. De taxichauffeur moet zelf rijden. Twee omwonenden worden even later beschoten, maar raken niet gewond.



Het drietal vlucht over de A15. De vluchtauto waarin Dennie M. rijdt, word klemgereden door de politie. Hij vlucht met de medeverdachte door een sloot, wordt ingesloten door de politie. Bij het vuurgevecht dat daarop volgt komt hij om het leven.

De taxichauffeur is maandag vrijgelaten. Hij heeft volgens justitie niets te maken met de zaak. De rol van de 52-jarige medevluchter uit Rotterdam wordt onderzocht.



Burgemeester Jolanda de Witte van Albrandswaard is kort na de ontsnapping door Fivoor geïnformeerd. De omwonenden, vertegenwoordigd door de burencommissie, zjin om 17:10 uur per mail geïnformeerd.



Omwonenden van de Kijvelanden zijn al langer ongerust. In november werd een man op de Albrandswaardsedijk aangehouden die even daarvoor in de Antes-kliniek Delta een medewerker had neergestoken.

"Waarom kan er niet gewoon een digitaal alarmeringssysteem komen? Dat kunnen we onze kinderen naar binnen halen. Fivoor en de gemeente zijn bang dat het onrust veroorzaakt. We willen juist het tegendeel bereiken", zegt een woordvoerder van de omwonenden.