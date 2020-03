Opgegeven, maar niet opgeven: de bijzondere missie van Olga van Harmelen

Olga kreeg in 2013 te horen dat ze 'nog maar vijf jaar had'. Maar ze is er nog steeds. Ook al heeft ze samen met haar lotgenoot Elly Zegwaard een hersentumor, bij de pakken neerzitten is er niet bij. Samen met sponsor Rob Candeias richtten ze de stichting 'Embrace Life' op. Eén van de doelen? Onderzoek naar de werking van cannabis op bepaalde soorten van kanker.

"Nee," lachen Olga en Elly in de studio van Radio Rijnmond, "we zijn niet stoned als een garnaal. We zijn wel heel erg blij dat er nu serieus onderzoek wordt gedaan naar de werking van cannabis op bepaalde tumoren. Maar daar is veel geld voor nodig".

Voorzitter Rob Candeias kan daar over meepraten. Maar zijn ogen glimmen bij ieder succesje.

Echte doorzetters van dichtbij horen? Luister dinsdagavond om 19:00 uur naar Radio Rijnmond.

Of luister wanneer je wilt via deze pagina of de podcast: zoek op 'De Verdieping met Ruud de Boer'. Daar vind je trouwens nog veel meer mooie, langere gesprekken met bijzondere regiogenoten.