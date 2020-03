Patiënt Maasstad Ziekenhuis is inderdaad besmet met coronavirus

Een woordvoerder van het RIVM heeft bevestigd dat de patiënt uit het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam officieel besmet is met het coronavirus. Er zijn twee tests uitgevoerd. Die zijn beiden positief.

Vanochtend testte de man al positief op de eerste test. Vanmiddag wees ook de tweede test uit dat hij besmet is met het coronavirus.

De man is één van de achttien bevestigde coronapatiënten in ons land, aldus het RIVM. Het Maasstad Ziekenhuis kan in verband met privacy niet zeggen wat de leeftijd van de man is en of hij uit de regio Rijnmond komt.

