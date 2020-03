Decaan Erasmus Universiteit treedt terug om onderzoek seksueel overschrijdend gedrag

Een prodecaan van de Erasmus School of Health Policy and Management treedt voorlopig terug. Dat meldt het Erasmus Magazine. De man zou zelf besloten hebben om terug te treden.

Aanleiding is een klacht die in december tegen hem is ingediend over seksueel overschrijdend gedrag. Het college van bestuur vond de klacht van twee medewerkers zo serieus dat er een nader onderzoek is ingesteld. Het college wil verder niet op de zaak ingaan.

In december onderzocht Rijnmond deze kwestie naar aanleiding van een tweet, waarin de zaak werd aangezwengeld. De woordvoerder van de Erasmus Universiteit ontkende vervolgens dat er een onderzoek liep naar de prodecaan. Later, in januari, is dat wel bevestigd.

De prodecaan zegt voorlopig thuis te blijven in afwachting van een extern onderzoek dat nog loopt. Hij geeft geen colleges meer en legt zijn bestuurlijke taken neer. Wel blijft hij aan als hoogleraar.