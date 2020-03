Uit het Radio Rijnmond archief: geweld door vrouwen

Iedere maandag- tot en met donderdagavond neemt Radio Rijnmond vanaf 19:00 uur de tijd voor een langer gesprek. Met bijzondere regiogenoten. Of we nemen een duik, zoals deze keer, in het rijke Radio Rijnmond archief. Over geweld door vrouwen.

In 2017 maakte Paul Verspeek een radiodocumentaire over dat fenomeen, waar je betrekkelijk weinig over hoort in de media.

Geweld lijkt een typisch mannen-dingetje. Ga maar eens in de gevangenissen en tbs-klinieken kijken. Lees maar de berichtgeving over de recente ontsnapping van twee TBS-clienten uit de Kijvelanden in Poortugaal. Mannen.

Van wie overigens één tijdens een vuurgevecht is gedood.

Mannen, die dus meestal het monopolie hebben als het gaat om geweld. Toch wordt geweld door vrouwen sterk onderschat, zegt Vivienne de Vogel. Het blijft vaak verborgen. Zij is psychologe, werkt in een tbs-kliniek en schreef een boek.

En radiomaker Paul Verspeek maakte in 2017 een rádio-document: over geweld door vrouwen.

Deze uitzending luisteren wanneer je wilt? Swipe & klik op de blauwe audiotegel op deze pagina of luister via de podcast: zoek op 'De Verdieping met Ruud de Boer'.