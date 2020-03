Economie Rotterdam groeit, maar gaat gevolgen coronavirus voelen

In het afgelopen jaar is de werkgelegenheid ook nog verder gegroeid. Er zijn 13 duizend banen bijgekomen. Vooral de groei van de dienstensector jaagt de economie op. Naast de vreugde over een groei, is er ook een waarschuwing. De uitbraak van het coronavirus zal ook voor Rotterdamse ondernemers gevolgen hebben.

Meer dan de haven

Rotterdam groeit op dit moment harder dan normaal als je het vergelijkt met de regio. Dat komt volgens wethouder Barbara Kathmann doordat de economie diverser wordt.

"Vroeger kende je Rotterdam alleen van de haven en nu ook vooral van de dienstensector. Het toerisme groeit. En, ook heel belangrijk, onze stad blijft groeien. Vooral die binnenstedelijke uitgaven zorgen ervoor dat het goed gaat met de economie van Rotterdam".

Investeren in onderwijs

Geen tijd om stil te zitten. De stad wacht grote veranderingen. Bijvoorbeeld de energietransitie. Daar moeten volgens wethouder Kathmann nu goede opleidingen voor aangeboden worden. In sommige sectoren zoals de ICT is nu al moeilijk aan personeel te komen.

En Rotterdam moet meer investeren om buitenlandse bedrijven naar de stad te trekken. Zo moet het aanbod van internationale scholen uitgebreid worden, stelt Kathmann voor.

Corona

De uitbraak van het Coronavirus zal ook invloed hebben op de economie van Rotterdam. Verwacht wordt dat de zaken die zich met toerisme bezighouden dat zullen gaan merken.

Wethouder Barbara Kathman: "Denk bijvoorbeeld aan ondernemers die profiteren van cruiseschepen. Als er minder cruiseschepen komen, dan gaan die ondernemers er op achteruit".