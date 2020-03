AZ-Feyenoord niet vlak voor Klassieker Feyenoord-Ajax

De topper AZ-Feyenoord wordt in ieder geval niet ingehaald in de week van de Klassieker Feyenoord-Ajax. Na veel overleg is er besloten dat de door storm afgelaste wedstrijd pas later wordt gespeeld.

De KNVB had als meest serieuze optie om op 18 of 19 maart de wedstrijd te laten spelen een paar dagen voor Feyenoord-Ajax. De bond ging de laatste dagen in gesprek met de clubs en de lokale autoriteiten. Voor Feyenoord, dat in de race is om de bovenste plekken, was het niet wenselijk om in vier dagen tijd de zeer cruciale wedstrijden tegen de huidige koplopers Ajax en AZ te spelen.

De KNVB verwacht snel naar buiten te brengen wanneer de in februari afgelaste duels FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord definitief worden vastgesteld.