Meerdere messen gevonden bij fouilleeractie Spijkenisse

De actie startte bij metrostation De Akkers waar twee Stanley messen en een klapmes in beslag werden genomen. Ook bij metrostation Heemraadlaan en Spijkenisse Centrum werden twee klapmessen ingenomen. De wapens werden door volwassenen gedragen.

De actie is onderdeel van de grotere aanpak om Spijkenisse veiliger te maken na een aantal geweldsincidenten in de laatste maanden. Zo werd vorig jaar tot twee keer toe gestoken bij metrostation Heemraadlaan. Ook werden verschillende messen en vuurwapens gevonden in voertuigen en staken jongeren elkaar met messen.Zaterdag 15 februari was het ook nog raak. Toen werd een 17-jarige jongen bij een poging tot beroving in zijn arm en waarschijnlijk ook in zijn gezicht gestoken.