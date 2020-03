Doodgeschoten tbs'er was YouTuber Dennie M.

De 37-jarige man die zondag is doodgeschoten na een ontsnapping uit tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal is vlogger Dennie M. Hij zorgde de afgelopen jaren voor opschudding, omdat hij met een mobiele telefoon filmpjes maakte als tbs'er in het Limburgse Oostrum.

M. liet in de filmpjes onder meer een broodmes zien en de wiet die in de kliniek zou zijn geteeld. Een jaar daarvoor had hij kliniek De Rooyse Wissel ook al in verlegenheid gebracht door het slot van zijn kamer open te breken en aan te tonen dat hij langere tijd ongezien daarbuiten kon verblijven. Op YouTube stonden in totaal 94 filmpjes die hij in het geheim had gemaakt.

M. ontsnapte zondagmiddag met een andere tbs'er uit de kliniek. Ze bedreigden een behandelaar en sloegen per taxi op de vlucht. De taxi was eigenhandig besteld met een mobiele telefoon.



De politie achtervolgde de wagen tot een bedrijventerrein in het Gelderse Ochten. Daarna zetten de mannen hun ontsnapping te voet voort. De schietpartij die daarop volgde werd M. fataal. De andere tbs'er werd ingerekend en zit inmiddels weer vast.