Verkeerschaos bij Algerabrug door kapotte slagboom

Door een storing aan een slagboom op de Algerabrug is er vertraging op de wegen bij Krimpen aan den IJssel ontstaan, zo melden de gemeente Krimpen aan den IJssel en ANWB.

De slagboom is volgens de gemeente handmatig opengezet. De storing is inmiddels verholpen, laat Rijkswaterstaat weten. "De drukte die er nu nog is, komt door de spits."