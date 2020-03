De Kijvelanden wordt uitgekamd na ontsnapping tbs'ers

Tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal wordt maandagmiddag volledig uitgekamd. Dat zegt Fivoor-woordvoerder Erik Masthoff tegen Radio Rijnmond. Fivoor is de beheerder van de tbs-kliniek.

"Er vindt momenteel een spitactie plaats. Dat houdt in dat de kliniek wordt uitgekamd, om te kijken of er nog andere spullen zijn die er niet mogen zijn", laat Masthoff weten. "Dat is prioriteit nummer één."

De twee tbs'ers die zondagmiddag de benen namen, deden dat met de hulp van een mobiele telefoon, een mes en een vuurwapen. Dat bleek later een balletjespistool te zijn. "Het duo zat op een afdeling voor vluchtgevaarlijke gedetineerden waar strenge regels gelden en waar bijvoorbeeld telefoons ook niet zijn toegestaan."

Hoe de twee aan de verboden spullen kwamen, moet nader onderzoek uitwijzen. Een paar weken geleden is de afdeling ook uitgekamd, omdat er mogelijk een mes zou zijn.

Volgens Masthoff ging het vermoedelijk niet om hetzelfde mes. "Het ging toen om een broodmes. Ik ga ervan uit dat dat een andere kwestie was dan die van gisteren." Zondag werd een medewerker van de kliniek gegijzeld door de tbs'ers onder bedreiging van het mes en het vuurwapen.

Masthoff laat weten dat de medewerkers van de kliniek ernstig geschrokken zijn. "Het was een heftige situatie en het is verschrikkelijk dat iemand ernstig wordt bedreigd. Gelukkig zijn er geen medewerkers gewond geraakt."

Bij de ontsnapping zijn geen omwonenden gewond geraakt. Wel zijn vermoedelijk twee mannen die hun hond uitlieten op de Albrandwaardsedijk, beschoten. Persofficier van justitie Daniëlle van Zetten: "Het lijkt erop dat er geschoten is met knalpatronen."

Het onderzoek naar de spullen, de ontsnapping en de vermoedelijke beschieting van de passanten is in volle gang.