De koersdag van Blaak tijdens Omloop: 'Ronde van Vlaanderen toevoegen aan erelijst'

Afgelopen zaterdag opende Chantal van den Broek-Blaak haar wielerseizoen in de Omloop Het Nieuwsblad. De 30-jarige Zuidlandse was vorig jaar de beste in de eerste Vlaamse voorjaarsklassieker, maar moest nu genoegen nemen met plaats vier.

Later dit klassiekerseizoen vindt Van den Broek-Blaak in de Ronde van Vlaanderen haar eerste grote doel. "Die koers heeft altijd hoog op mijn verlanglijst gestaan, dit jaar iets meer dan anders. Als je over de voorjaarsklassiekers praat, praat je over de Ronde van Vlaanderen. Ik zou die heel graag aan mijn erelijst toevoegen."

Wij volgden Chantal van den Broek-Blaak afgelopen zaterdag tijdens de Omloop Het Nieuwsblad. Bekijk boven dit bericht de reportage, waarin ze ook vertelt over de Ronde van Vlaanderen van later dit jaar.