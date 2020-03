Dordrecht krijgt streetartfestival

Iedere kunstenaar zal een deel van een zuil van het skatepark krijgen om te beschilderen. Samen proberen de kunstenaars om hun verschillende kunstwerken op elkaar aan te laten sluiten, zodat er een geheel ontstaat.

"Er zijn steden die met muurschilderingen heel aantrekkelijk zijn geworden voor toerisme", zegt organisator Sammie Schakel. "Niet alleen van toeristen die komen voor museumbezoek, maar ook van heel andere doelgroepen."

Compliment

Sammie kreeg op Complimentendag, zondag 1 maart, het Compliment 2020 uitgereikt door GroenLinks Dordrecht voor zijn inzet. "Sammie is streetartartiest en heeft in Dordrecht, en ook ver daarbuiten, prachtige muurschilderingen gemaakt. Daarnaast organiseert Sammie festivals en projecten voor collega-kunstenaars om de stad op te fleuren met muurschilderingen", aldus GroenLinks.

Meeting of Styles is in 2002 in Wiesbaden in Duitsland begonnen. Het festival vond daarna plaats in steden zoals Londen, Manilla (Filipijnen), Los Angeles en Lima (Peru). Op dit moment gaat het festival de hele wereld over.