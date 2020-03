SP-leider Lilian Marijnissen leeft hartstochtelijk mee met Feyenoord: 'Club heeft iets magisch'

Ondanks haar drukke baan als fractievoorzitter van de SP, mist ze vrijwel nooit een wedstrijd. De Brabantse Lilian Marijnissen is groot fan van Feyenoord. Ze heeft al 10 jaar een seizoenkaart voor de thuiswedstrijden en de topper bij PSV beleefde ze thuis in Oss met de camera van Rijnmond.

"Ik was 15 of 16 toen ik voor het eerst naar De Kuip ging. De belevenis in het stadion heeft iets magisch," zegt Marijnissen. Ze kijkt vol verwondering naar de verrichtingen van haar club onder Dick Advocaat. "Het is knap hoe Feyenoord zich herpakt heeft. Fascinerend dat dat kan met dezelfde ploeg. Er staat een totaal ander team dan onder Stam."

In de video hierboven is te zien hoe Lilian Marijnissen meeleeft met de topper PSV - Feyenoord (1-1).