Zo gaat de Hogeschool Rotterdam om met het coronavirus

'Schud elkaar niet de hand, maar knik vriendelijk', staat op de website en in de mail die naar studenten en medewerkers is verstuurd. Een studente werkt achter een van de openbare computers. "Ik was wel mijn handen een paar keer per dag."

De opleiding verpleegkunde was al voorbereid. Docent Rick Bressers heet voor aanvang van de les zijn studenten welkom zonder maar één hand te schudden. "De eerstejaars krijgen deze week ook meer aandacht voor handhygiëne."

Stagiairs Maasstad Ziekenhuis

De invloed voor stagiairs kan een stuk groter zijn. Volgens bestuursvoorzitter Ron Bormans lopen een aantal studenten stage bij het getroffen Maasstad Ziekenhuis. "Ze zijn nog niet ontheven van hun stage, maar kunnen het ziekenhuis niet in."

De hogeschool gaat met de studenten in overleg en nadenken over een alternatief.