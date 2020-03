Ontsnapte tbs'er Kijvelanden keerde eerder niet terug van werkverlof

De man, die zondag samen met Dennie M. ontsnapte uit de Kijvelanden, nam eerder al de benen uit de kliniek. In 2016 piepte Tony de H. er tijdens een verlof tussenuit, waarna hij vervolgens een bakker overviel.

De 52-jarige Rotterdammer keerde in januari 2016 niet terug van een onbegeleid werkverlof. Een dag na zijn vlucht dook hij op in een bakkerij in Brielle. Daar dronk hij eerst een kop koffie, daarna dwong hij het personeel hem geld te geven.



Een paar dagen later arresteerde de politie hem in Spijkenisse. Tony de H. liet van 2007 tot 2011 een spoor van vernieling en geweld achter door Groningen. De tbs'er met wie hij gisteren ontsnapt kwam uit het Groningse Delfzijl.

Zondagmiddag ontsnapte De H. samen met Dennie M. uit de Kijvelanden door een medewerker met een mes te bedreigen en te gijzelen. Het duo ontkwam in een eerder bestelde taxibus.

In het Gelderse Ochten werd de vluchtauto klemgereden, waarna het duo vluchtte. In het daarop volgende vuurgevecht met de politie kwam M. om het leven. H. werd aangehouden.