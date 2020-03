Huizen Hoogvliet uren zonder water en stroom na doorboorde waterleiding

Zo'n zestig woningen aan de Lavasweg in Rotterdam-Hoogvliet hebben maandagavond laat zonder water en stroom gezeten. Er was een waterleiding geraakt bij werkzaamheden.

De problemen deden zich voor bij een wellnesscenter aan de Lavasweg. Daar is rond 19:30 uur door een waterleiding geboord. Omdat het water bleef stromen, moest ook de elektriciteit worden afgesloten.

Het duurde even voor de opgetrommelde brandweer de hoofdaansluitingen van water en stroom kon vinden. Beide zaten binnen in het wellnesscenter. Door de waterlekkage woedde er ook korte tijd brand in de meterkast van het welnesscenter.

Geen ontruiming

De 26 appartementen boven de sauna zitten op dezelfde hoofdaansluiting aangesloten. Een buurtbewoner vertelde rond 22:15 uur dat ze al een tijdje geen water had en na 22:00 uur ook zonder elektriciteit kwam te zitten.

Ook nabij gelegen rijtjeshuizen hadden last van de lekkage. De 36 woningen aan de Kalmoesstraat hadden geen stroom.

Een loodgieter werd ingeschakeld om de waterleiding te repareren. Stedin voerde graafwerkzaamheden uit, om de leiding naar de defecte stoppenkast te vinden.

In de loop van de nacht had vrijwel iedereen weer water en electriciteit. Alleen zes woningen zitten nog zonder en worden geinformeerd.