Buurtbewoonster Kijvelanden: 'Gelijk de kinderen naar binnen en de deur op slot'

De omgeving van kliniek de Kijvelanden is op zijn zachtst gezegd geschrokken van de ontsnapping van zondag. Ze kregen van zowel de gemeente als de kliniek zelf niets te horen over de ontsnapping: "We moesten alles uit de media halen. Met ieder verhaal dat je leest, wordt ook de angst groter", vertelt bewoonster Renske van der Tempel.

Al tijden vragen de buurtbewoners om een alarmsysteem, waardoor ze op de hoogte worden gesteld tijdens dit soort incidenten. "Ik heb niet het idee dat we serieus worden genomen door de gemeente. Moet er dan eerst iets ergs gebeuren voordat ze hier iets mee gaan doen? Eigenlijk vind ik dit incident al wel erg genoeg."

Al tien jaar woont Van der Tempel is Portuugaal, op zo'n 500 meter afstand van de kliniek. "Er gebeurt hier wel vaker wat, daar zijn we ook aan gewend met de kliniek naast de deur. Meestal valt het reuze mee, maar dit hakt er wel in."

Bewoner Dennis is daarentegen de kalmte zelve, ook al werd er zondag een wapen op hem gericht. "Ik voel me niet onveiliger, maar het is wel duidelijk dat er hier iets niet klopt. Hoe komt zo'n man aan een wapen?" Het bleek uiteindelijk om een balletjespistool te gaan.

Kinderen naar binnen

Het is puur bij toeval dat Van der Tempel te horen kreeg over de ontsnapping. "Mijn man zit in de commissie van omwonenden en zag toevallig een mailtje binnenkomen. Daarop heb ik gelijk de buurt gewaarschuwd: 'Kinderen naar binnen en de deur op slot.'."

Het liefste zou de buurt een Whatsappgroep krijgen met de kliniek en direct omwonenden. "Dat we gewaarschuwd worden bij een incident en achteraf te horen krijgen wat er precies gebeurd is. Dat we weten wanneer we extra alert moeten zijn. Ik begrijp dat de kliniek het druk heeft als er een incident en crisis is, maar wij als omwonenden zijn ook onderdeel van die crisis."



Dat er iets anders moet, is Dennis het mee eens. "De veiligheid klopt hier niet meer", vindt hij. "Er gebeuren hier dingen die niet kloppen, dat is al jaren zo, en dat gaat van kwaad tot erger. De vraag is hoever het straks gaat komen. Ik zou willen dat er iets wordt ondernomen voor de veiligheid van omwonenden."

Snel ingegrepen

Fivoor-woordvoerder Erik Masthoff zei eerder al tegen Radio Rijnmond niet te weten wat de buurt ermee op zou schieten als ze een berichtje zouden krijgen in situaties als deze. "Of zo'n waarschuwingssysteem nodig is weet ik niet, dat zouden we moeten bespreken."



"In deze situatie ging het heel snel", vervolgde Masthoff. "De instanties zijn gelijk gewaarschuwd en de politie heeft heel snel ingegrepen. Ik kan me wel voorstellen dat buurtbewoners vragen hebben en nerveus zijn bij het horen van dit nieuws." Fivoor is de beheerder van de tbs-kliniek.