Het weer vandaag: Eerst veel zon

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en bestaat er kans op een bui. Het koelt af naar 1 graad landinwaarts en 5 graden langs de kust.

Morgen is het wisselend bewolkt met landinwaarts eerst nog kans op een bui. In de middag blijft het droog. In de loop van de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In de middag wordt het 9 graden en waait er een matige zuidwestenwind. In de avond gaat de wind uit het zuidoosten waaien.

Vooruitzichten

De dagen erna passeert er op donderdag een lagedrukgebied ons land met perioden met regen. Op vrijdag en zaterdag is er slechts af en toe zon en valt er vooral op vrijdag een bui.

Zondagmiddag dan weer een volgende storing met vanuit het westen regen. Eerst is het een graad of 8, in het weekend wordt het 9 tot 11 graden.