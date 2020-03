Dit wordt de nieuwe blikvanger van de Leuvehaven

De voorbereidingen voor de bouw van het Leuvepaviljoen in Rotterdam zijn begonnen. Drie oude paviljoens maken plaats voor één nieuw gebouw.

Het grotendeels uit glas opgetrokken paviljoen wordt een nieuwe blikvanger in het Maritiem District. Het gebouw is ontworpen door Moederscheim Moonen Architects. Het biedt plek aan het Havenbedrijf Rotterdam, het Maritiem Museum Rotterdam en twee horecagelegenheden.

Het transparante gebouw heeft een kortere lengte dan de drie bestaande paviljoens, waardoor er vanaf de Schiedamsedijk meer uitzicht komt op de Leuvehaven. In de buurt komen meer groen en bankjes.

Wethouder Bas Kurvers is blij: "Het Leuvepaviljoen komt op een historische plek te staan met de Rotterdamse haven als thema. Het is mooi dat het Havenbedrijf terugkeert in het oude maritieme hart van de stad en dat er tegelijkertijd een prachtig uitzicht komt op de historische schepen van het Maritiem Museum."

Vier gebruikers

In het Leuvepaviljoen komen twee werkplaatsen van het Maritiem Museum waar bezoekers kunnen zien hoe oude schepen worden onderhouden. Ook komt er het Informatiepunt van Havenbedrijf Rotterdam. Verder is er ruimte voor twee horecazaken met terrassen aan het water.

Over een jaar moet het Leuvepaviljoen klaar zijn.