TLN: afsluiting Wantijbrug en Botlekbrug 'funest' voor transporteurs

Volgens de brancheorganisatie moeten de chauffeurs nu al ruim honderd kilometer omrijden bij een afgesloten Botlekbrug. Door het afsluiten van de Wantijbrug komen daar nog eens tientallen kilometers bij.

"Een enkele rit met een tankauto van de Maasvlakte naar bijvoorbeeld Ridderkerk duurt nu minimaal twee uur en een kwartier. Dat is ruim anderhalf uur langer dan normaal."

"Dit is prutswerk", zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. "Het is onbegrijpelijk dat de samenhang tussen deze verkeersaders uit het oog is verloren. Rijkswaterstaat gaat daarmee voorbij aan het economisch belang van de getroffen transportbedrijven."



Rijkswaterstaat zegt in een reactie dat het overlast voor bedrijven zo veel mogelijk probeert te voorkomen. "De gecombineerde afsluitingen vinden alleen op werkdagen in de avond- en nachtelijke uren (tussen 22:00 en 05:00 uur) plaats, zodat het verkeer het minst gehinderd wordt. We doen er uiteraard alles aan om dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen." Volgens Rijkswaterstaat zijn de afsluitingen in het reguliere overleg met de brancheorganisaties besproken.

Rijkswaterstaat kan bedrijven die hinder hebben van afsluitingen financieel compenseren. TLN vindt dat er een ruimhartige regeling op zijn plaats is en wil daarover met Rijkswaterstaat gaan praten. Rijkswaterstaat zegt contact op te nemen met de brancheorganisaties.