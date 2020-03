IJsclub baalt van klimaatverandering: 'Sommige kinderen hebben nooit ijs gezien'

"U ziet het: water, water, water en geen ijs, helaas", zegt Henk van Mastrigt van IJsclub Rijsoord. Hij heeft iets meer dan zeven centimeter nodig om mensen te laten schaatsen op zijn landijsbaan, maar dat is al twee jaar niet meer gelukt. "Daarom hebben we maar besloten de baan leeg te laten lopen."

De voorspellingen van de Ridderkerkse weerman Gert de Bruin geven de doorslag. "Misschien komen er nog een paar nachtvorstjes, maar echt de schaatsen onder binden gaat 'm volgens Gert niet meer worden."



En dus laat Van Mastrigt de baan leeglopen. "IJsmeester Wout draait de kraan open. Zo kan de baan op z'n gemakkie leeglopen", vervolgt hij. "Heel jammer dat het weer niet gelukt is deze winter om een ijsbaan te creëren."

De 71-jarige ijsliefhebber vermoedt dat het gebrek aan vorst door de klimaatverandering komt. "Het water blijft gewoon te warm. We laten de ijsbaan vollopen en een halve dag later is het water alweer flink gezakt." Het doet hem pijn dat er zo lang niet geschaatst kan worden. "Er zijn kinderen die nog nooit ijs hebben gezien."

Honderd jaar

Volgend jaar bestaat IJsclub Rijsoord honderd jaar. Om bestaansrecht te houden, openen ze op 9 mei een ontmoetingscentrum aan de Waalweg met de Molenstichting en Ons Waalbos. "Vanuit het Waalbos kunnen mensen daar wat drinken. In de winter zorgen wij voor punch."

"Als bestuur van de ijsbaan hoop ik dat u ons niet in de steek laat en dat u de contributie blijft betalen en wij kunnen blijven bestaan", zegt Van Mastrigt in een filmpje op social media. "We hopen natuurlijk op de volgende winter. Ik denk dat we hier nog wel een mooie ijsbaan gaan zien en dat het zwart ziet van de mensen."