IC Maasstad Ziekenhuis blijft dicht: 'Alles moet ontsmet worden'

De intensive care-afdeling van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam blijft ook dinsdag gesloten voor nieuwe patiƫnten. De rest van het ziekenhuis is wel geopend, meldt het ziekenhuis over de recente coronabesmetting.

Afspraken met patiënten gaan gewoon door en bezoek is welkom.

Het Maasstad Ziekenhuis besloot maandag om de IC uit voorzorg tijdelijk te sluiten. Vorige week lag er namelijk een patiënt op die afdeling die later besmet bleek te zijn met het coronavirus. Gelijk na de ontdekking is de patiënt overgeplaatst naar het Erasmus MC. "Als de IC leeg is, kunnen we ontsmetten en daarna kan alles weer open", zegt woordvoerster Esther Godijn.

Volgens het ziekenhuis was er vorige week op basis van de richtlijnen van het RIVM die toen golden geen aanleiding om de patiënt te testen op het virus. "De patiënt was namelijk niet in een risicogebied geweest of in aanraking gekomen met een bevestigde besmette patiënt. En er waren op dat moment nog geen onverklaarbare medische problemen bij de patiënt.", aldus het ziekenhuis.

"Omdat het RIVM de richtlijnen in de middag van vrijdag 28 februari heeft aangepast, was er na de overplaatsing van de patiënt naar het Erasmus MC wel aanleiding om de patiënt te testen op het coronavirus. De test bleek helaas positief."

De tijdelijke opnamestop voor nieuwe patiënten op de afdeling IC is ingesteld om eventuele verdere besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. De patiënten op de afdeling en hun familie zijn ingelicht.

De rest van de patientenzorg in het Maasstad Ziekenhuis kan gewoon doorgaan.