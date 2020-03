Corona-drukte bij Barendrechts mondkapjesbedrijf: 'De vraag is ongelofelijk'

De productie is al met veertig procent opgeschroefd, maar dat is nog niet genoeg om aan alle aanvragen te voldoen. Het Barendrechtse bedrijf heeft fabrieken staan in Duitsland en Tsjechië. Daardoor kunnen ze nog wel leveren in tegenstelling tot concurrenten die in China produceren. "Zij krijgen nu niets meer binnen."

Telefoontjes

En daarom stromen de bestellingen binnen in Barendrecht. Ze produceren honderdduizenden kapjes per week. Voor de groothandel want particulieren kunnen er helaas niet terecht. "Bellen en mailen heeft geen zin", besluit de drukke directeur.