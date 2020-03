Rechter verwijdert verdachte tramaanslag opnieuw uit zaal

De verdachte van de tramaanslag in Utrecht, Gökmen T., is net als maandag uit de rechtszaal verwijderd. Dat gebeurde na een kwetsende uitspraak naar een van de slachtoffers die de aanslag overleefde. "Ik wil niet meer dat de verdachte in de zaal zit", zei de voorzitter van de rechtbank. "Ik wil niet dat de orde op deze manier verstoord wordt."

Een van de overlevenden van de aanslag vertelde hoe T. op 18 maart vorig jaar een meisje doodschoot in de tram. Ze hoorde hem "Allahoe akbar" roepen. Het 21-jarige slachtoffer werd door T. in haar rug geschoten. "Terwijl ik op de grond lag leeg te bloeden, kneep ik in mijn eigen vingers. Gebeurde dit echt? Zodra de ambulance er was, werd alles zwart."

Jammer

De jonge vrouw lag negen dagen in coma. Nog altijd is ze bezig met revalideren. "Gelukkig sta ik sterk in mijn schoenen. Gökmen, je hebt me niet verslagen."

"Jammer", antwoordde de verdachte daarop. De opmerking leidde meteen tot woedende reacties in de zaal. Verschillende mensen scholden T. uit, waarna de rechtbank hem uit de zaal liet verwijderen.

De 38-jarige verdachte volgt de rest van de zitting in een aparte ruimte, waar hij gisteren ook al korte tijd zat nadat hij zijn advocaat, André Seebregts uit Rotterdam, had bespuugd.

Gökman T. gaf eerder aan geen prijs te stellen op een advocaat. Maar die is hem toch toegewezen. Van samenwerking is echter geen sprake. T. weigert met zijn Seebregts te praten.