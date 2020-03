Moordzaak Hoogvliet: verdachte naar Pieter Baan Centrum

De 50-jarige Marlon P. heeft bekend dat hij in november vorig jaar een man doodstak in de hal van de serviceflat De Kulk aan de Klencke in Hoogvliet. De verdachte verblijft zelf in het complex in een woning van de stichting Pameijer.

Deskundigen zeggen dat P. functioneert op het niveau van een kind, mogelijk schizofreen is en last had van wanen. Een psychiater en psycholoog hebben verder niet zo’n duidelijk beeld gekregen van de verdachte.

Ook zijn advocaat, Erwin Eijsberg, zegt weinig informatie te hebben over zijn cliënt. “Ik heb Pameijer benaderd, maar geen reactie gehad. Ik weet dat hij op zijn 19e door zijn broers vanuit de Antillen naar Nederland is gestuurd. Maar hij kent hier niemand. Hij is helemaal alleen. Hij heeft heel veel broers en zussen, maar niemand heeft zich bij mij gemeld.”

Marlon P. stond in de Kulk bekend als een rustige man. Eijsberg:”Zoals hij vandaag in de rechtszaal zat, zo ken ik hem ook. Geen emoties. De grote vraag is waarom het op 18 november ineens mis is gegaan.” Ook over het 62-jarige slachtoffer is weinig bekend. Hij woonde in Hoogvliet, maar niet in de Kulk.

De rechtszaak tegen Marlon P. gaat op 15 mei verder, maar zal ook dan nog niet inhoudelijk zijn. Voor opname in het Pieter Baan Centrum is namelijk een lange wachtlijst, die kan oplopen tot vier maanden.