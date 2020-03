Eerste tests Beatrixziekenhuis: drie personeelsleden hebben coronavirus niet

Drie medewerkers van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem blijken het coronavirus niet te hebben. Ze zijn daarop getest. Dat meldt het ziekenhuis op de eigen website.

In totaal zijn zeventien medewerkers getest, omdat zij gezondheidsklachten hadden. "De resultaten van de overige veertien testen verwachten wij in de loop van vandaag te ontvangen", schrijft het ziekenhuis.

Zondag werd bekend dat een 49-jarige vrouw uit Brabant, die een week in het ziekenhuis heeft gelegen, positief was getest op coronavirus. De vrouw werd vrijdag al overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Na de ontdekking van het virus werd besloten om het Beatrixziekenhuis in Gorinchem op slot te doen. Sinds maandag zijn de afdeling verloskunde en de kinder- en jeugdafdeling weer open. Dinsdag gingen ook de chemobehandelingen weer door.

De hoofdingang van het ziekenhuis blijft nog gesloten. Nieuwe patiënten kunnen gebruikmaken van de entree van de Spoedeisende Hulp. Net als alle medewerkers worden ook patiënten hier gescreend op gezondheidsklachten en temperatuur.

De poliklinieken in het Beatrixziekenhuis en de Lingepolikliniek Leerdam blijven woensdag 4 maart gesloten voor patiënten.