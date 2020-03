Eindhoven Airport weigert passagier vanwege coronavirus, hoe zit dat in Rotterdam?

De meeste vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport worden uitgevoerd door Transavia. Het beleid van de maatschappij is duidelijk. "Als er het vermoeden is dat iemand besmet is met het virus gaan we eerst in gesprek met de passagier", legt Claudia Metz van Transavia uit.

Er wordt gevraagd of hij of zij in een van de risicogebieden is geweest. Zoals China, Iran of Noord-Italië. Uiteindelijk wordt er in overleg met de crew van het vliegtuig besloten of een passagier mee kan vliegen. "De gezondheid van de passagiers en onze medewerkers staat voorop." Hiermee volgt Transavia de adviezen van het RIVM op.

Mocht er tijdens de vlucht ontdekt worden dat iemand mogelijk besmet is met het coronavirus dan staat er een virus-kit klaar. "Daarin zit onder meer een mondkapje en ontsmettingsmiddelen."

Geweigerd door Ryanair

Reiziger Willem Ouwerkerk werd uit vrees voor het coronavirus maandagmiddag op Eindhoven Airport door Ryanair geweigerd voor een vlucht, meldt Omroep Brabant.

De man was in de gemeente Altena geweest. Daar komt ook de 49-jarige vrouw vandaan die met het coronavirus in het Gorkumse Beatrixziekenhuis lag. De vrouw ligt nu in het Erasmus MC in Rotterdam.