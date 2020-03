Zing een Songfestivallied en win een auto!

In aanloop naar het Songfestival lanceert Rijnmond een nieuw programma: Zing en Rijnmond. In deze show stappen bekende regiogenoten in de auto bij presentator Frank Stout en zingen ze hun favoriete songfestivallied aller tijden: van Dingadong tot Arcade. Karaoke op wielen dus, dwars door de regio, om alvast lekker in de sfeer te komen van Eurovisie.