Zwijndrecht gaat - knarsetandend - miljoenen bezuinigen

De gemeente Zwijndrecht wil het mes zetten in subsidies voor sport, cultuur en jongerenwerk. Parkeren in de omgeving van het Veerplein/Maasplein moet duurder worden. En ook de budgetten voor de bibliotheek en wijkplatforms moeten omlaag.

De voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders aan de raad gaan over de jaren 2021 tot en met 2023 en betekenen jaarlijks tussen de 1 à 2 miljoen bezuinigingen.

De gemeente koos er eind vorig jaar bewust voor om haar begroting niet sluitend in te dienen. Daarmee gaf zij een signaal af dat het Rijk te weinig geld uittrekt voor zaken als jeugdzorg, hulpmiddelen voor ouderen en huishoudelijke hulp. "Hierdoor wordt de gemeente gedwongen om te bezuinigen op andere taken die van oudsher in vertrouwde handen bij de gemeente zijn", laat de gemeente weten.

Pijnlijke maatregelen

Zwijndrecht staat onder verscherpt toezicht van het Rijk. Wethouder Tycho Jansen (Financiën): "We zijn op dit moment geen baas over eigen portemonnee. Het zijn pijnlijke maatregelen die nodig zijn om het preventief toezicht opgeheven te krijgen. Het toezicht knelt en we verwachten op korte termijn geen beweging meer bij de regering. De maatregelen die we nu voorstellen, voelen alsof we een probleem oplossen wat eigenlijk ons probleem niet zou moeten zijn."



Het signaal van de gemeente Zwijndrecht heeft er mede toe geleid dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de moeilijke positie van gemeenten onder de aandacht heeft gebracht. "Het Rijk is gedeeltelijk tegemoetgekomen in de stijgende kosten voor gemeenten, maar dit is nog steeds onvoldoende om de taken van het sociaal domein naar behoren uit te kunnen voeren", meldt de gemeente.

De gemeenteraad bespreekt de bezuinigingsvoorstellen op dinsdag 10 maart.