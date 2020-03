Van eigen bodem: behangkunstenaars in het Liskwartier

Snijder & Co in hun atelier

In het Liskwartier in Rotterdam-Noord blaast het duo Snijder & Co een oud-Hollands ambacht uit de zeventiende en achttiende eeuw nieuw leven in: het beschilderen van behang. Vroeger was dit heel populair in grachtenpanden, buitenverblijven en villa's.

Nu herleeft dit oude ambacht in het atelier van Jaap Snijder en Marcello Gimenes. Ze toveren met hun penselen prachtige landschappen op rollen behang.

In het programma Van Eigen Bodem een portret van het duo en hun bijzondere werkwijze in een oud schoolgebouw in de Koningsveldestraat. Als echte ambachtslieden trekken ze iedere ochtend hun verfschort aan en gaan aan de slag. Met oog voor precisie, veel vakmanschap en een extra portie geduld. "Het is monnikenwerk", zegt Jaap Snijder. Want het beschilderen van één vierkante meter behang kost ongeveer 24 uur. Met een heel behang zijn ze weken bezig.

Gekscherend verkopen ze zichzelf als mannen van over de vijftig die houden van het schilden van bloemen en bijen. "Haha, ja we doen dit met toewijding en omdat we het echt heel leuk vinden. Want anders werk je niet 600 uur aan een kamer", zegt Marcello Gimenes.

Het duo werkt vooral in opdracht en dat betekent het werk verdwijnt het in iemands huiskamer. Leuk voor de opdrachtgever, jammer voor publiek. Er is één plek waar je onder het genot van een kop koffie kan genieten van de behangkunst. Het hangt aan de muur bij De Kok en de Tuinman, in hetzelfde oude schoolpand in het Liskwartier.

Kijk hier de aflevering Van Eigen Bodem met de behangschilders van Rotterdam-Noord: