Vijfde aanhouding voor dodelijke schietpartij in Schiedam

De politie heeft in Zuid-Spanje een 23 jarige vrouw aangehouden voor de dodelijke schietpartij in de Schiedamse Boomgaardstraat. De vrouw heeft de Spaanse nationaliteit. Nederland heeft om haar uitlevering gevraagd.

De verdachte is vrijdag opgepakt, maar de arrestatie is nu pas bekendgemaakt.

De schietpartij in de Boomgaardstraat was op zaterdag 28 december rond 19:30 uur in een woonhuis. Hulpdiensten troffen in het huis een zwaargewonde Rijswijker aan. Medische hulp aan het 26-jarige slachtoffer mocht niet meer baten.

Bloedspoor

Onderzoek wees uit dat na de schietpartij drie personen het huis hadden verlaten. Het vermoeden bestond dat een van hen gewond was geraakt, omdat er over een afstand van ruim vierhonderd meter een bloedspoor werd aangetroffen. Dat liep door tot de Ooievaarsteeg, waar de verdachten waarschijnlijk door een automobilist waren opgepikt.

In de afgelopen weken zijn vier verdachten opgepakt. Ze komen uit Schiedam, Den Haag en Deventer. Twee van hen zitten nog vast. De Spaanse vrouw is de vijfde arrestant.