Feyenoord op jacht naar bekerfinale in uitverkochte Kuip

De bekerwedstrijd Feyenoord - NAC Breda wordt donderdag gespeeld in een uitverkochte Kuip. De laatste kaarten voor deze halve finale werden dinsdag verkocht. Als Feyenoord de wedstrijd wint, nemen de Rotterdammers het in de finale op tegen de winnaar van het duel Utrecht - Ajax, dat woensdag wordt afgewerkt.

In de kwartfinale van de beker schakelde Feyenoord in een uitwedstrijd sc Heerenveen uit. Het werd 1-0 voor de club uit Rotterdam Zuid door een doelpunt van Leroy Fer. NAC won de kwartfinale verrassend met 3-1 van AZ, nadat de club een ronde eerder ook al PSV uitschakelde met 2-0.

Vorig seizoen

De laatste keer dat Feyenoord NAC op bezoek kreeg in de Kuip was vorig seizoen in de Eredivisie. Het werd toen 4-2 voor Feyenoord, met doelpunten van Robin van Persie (2x), Tonny Vilhena en een eigen doelpunt van keeper Benjamin van Leer.De uitwedstrijd tegen NAC eindigde in een 4-0 overwinning voor de Rotterdammers.

De wedstrijd Feyenoord - NAC begint donderdagavond om 20.45 en is live te volgen op Radio Rijnmond.