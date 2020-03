Een elektrische viskotter? Dat moet kunnen

Een viskotter die volledig op elektriciteit vaart? Volgens onderzoekers zou het moeten kunnen. “De sector staat niet te springen om te veranderen, want investeringen zijn duur. Maar we kunnen niet niks doen.”

“Een uitgelezen dag om mosselen te vangen,” stelt schipper Joost de Ronde goedkeurend vast en geeft nog eens een duw tegen het roer. Hij stuurt viskotter ZZ4 de Oosterschelde op, samen met eigenaar Ben Schot en matroos Machiel Schot.

De mannen zijn vandaag al vroeg vanuit Yerseke vertrokken, op deze lente-achtige dag met felle zon en strakblauwe lucht. Alleen het gebrom van de motor verstoort de ideale omstandigheden. En om die motor is het vandaag te doen. Want RTV Rijnmond is samen met Jeroen van den Berg te gast op de Zeeuwse viskotter. Van den Berg leidt namens Damen Maaskant Shipyards Stellendam een onderzoek naar de verduurzaming van de mosselsector.

De mosselschepen varen nu nog op diesel en verbruiken zo’n 2 duizend liter per week. “Dat lijkt veel, maar dat is het niet ten opzichte van andere schepen. Mosselschepen varen langzaam en kleine stukjes. Daarom kun je deze schepen makkelijk hybride of zelfs volledig elektrisch maken.”

Mosseldorp

De onderzoeker/commercieel-manager bij de scheepswerf uit Stellendam heeft hart voor de zaak. Hij is geboren en getogen in een mosseldorp en heeft zelf ook twee jaar als matroos gevaren op een mosselschip.

Als hij via een luik voorop het schip de hulpmachinekamer binnenstapt, komt het lawaai je tegemoet. Er staan drie motoren te loeien: een voor de stroomvoorziening, een voor de pomp en een havengenerator.

Achterop, in de machinekamer, staat de voortstuwingsmotor. “Als je hier een accupakket aan boord zet, wordt het aanmerkelijk stiller. De kotter kan dan volledig op elektriciteit varen en heeft nauwelijks nog uitstoot.”

Waddenzee

Uit de eerste metingen is volgens Van den Berg gebleken dat dit technisch haalbaar is. In cijfers komt het neer op een vermindering van het brandstofverbruik met zeventig procent, een afname van de uitstoot van fijnstof en stikstofoxides met bijna de helft en een daling van de Co2-emissie met minimaal een kwart.

Jeroen van den Berg: “Eigenlijk is dit schip al deels vergroend, want de lier wordt al aangedreven door een elektromotor. Maar we kunnen dus nog veel meer winst behalen.”

De ZZ4 is een van de vier viskotters van Ben Schot. Drie schepen varen wekelijks naar de Waddenzee; de ZZ4 vaart en vist altijd op de Oosterschelde. En daarom is dit schip, gebouwd in 1983, een ideaal onderzoeksobject. Van den Berg: “De sector staat niet te springen om te veranderen, want investeringen zijn duur en schepen gaan tientallen jaren mee. Maar we kunnen niet niks doen.”

Bijkomend voordeel

Eigenaar/schipper Ben Schot van het familiebedrijf Schot is het met hem eens, maar doet vooral mee aan het onderzoek om economische redenen. “Ons voordeel zit hem straks in het niet hoeven aanschaffen en onderhouden van motoren en de vermindering van brandstof en smeerolie. Dat we ook een bijdrage leveren aan het milieu is een bijkomend voordeel.”

Volgens collega-schipper Joost de Ronde is de verduurzaming pas haalbaar als niet alleen de consument, maar vooral ook de overheid een bijdrage levert. "We hebben een redelijk mosseljaar achter de rug en we willen best vernieuwen, maar we hebben heel wat goede jaren nodig om de investering te kunnen opbrengen."