Tachtig jaar moest mevrouw Den Tuinder wachten, maar nu wint ze alsnog de hoofdprijs met haar rebus

Directeur Maarten Steinkamp van de snoepketen is hoogstpersoonlijk afgereisd naar Hoogvliet, zo leuk vindt hij het. "Uniek en hartverwarmend. Voor ons is dit ook echt zeldzaam."

Marketingstunt?

Mevrouw Den Tuinder bewaart graag spulletjes, ruimde wat op en daar was hij ineens, de rebus uit 1940. "Het leek me wel leuk voor het archief van Jamin. En wat is nou een postzegeltje van tachtig cent?", lacht de krasse dame.

Het liep dus even anders. Op het hoofdkantoor van de van oorsprong Rotterdamse snoepgigant keken ze hun ogen uit. "Ik dacht eerst nog aan een marketingstunt van een bedrijf", zegt directeur Steinkamp. "Maar ik belde mevrouw Den Tuinder en ze was echt."

De prijzen waren niet mis in 1940: een radiotoestel, een verzinkte naaimachine, een fiets en meer. Meer dan duizend gulden aan prijzen, voor die tijd een zeer fors bedrag. Maar er zou nooit een winnaar zijn. Tot 3 maart 2020.

Buizenradio

Steinkamp en zijn medewerkers kloppen aan en treffen een overdonderde mevrouw Den Tuinder. Die de authentieke buizenradio krijgt uit 1940.

"Flink gezocht op Marktplaats. Het was niet makkelijk. En we hebben hem laten reviseren." Verder heeft de radio een hip Jamin-sausje gekregen in de originele kleuren van toen.

Als ze een beetje van de schrik is bekomen krijgt mevrouw Den Tuinder er plezier in en komt ze op haar praatstoel te zitten.

"Wij woonden op de Brede Hilledijk in Rotterdam-Zuid en daar had je vlakbij een Jamin. Voor een paar cent kocht je een ijsje. Een mooie tijd."

Oude spulletjes

"Ik was oude spulletjes aan het opruimen en toen kwam ik dit weer tegen. Ik dacht: wat een oud vel, zal ik dat weggooien?Nee, ik stuur ik hem op!"

"Het is een beetje later geworden dan de bedoeling was, maar hier is dan toch uw welverdiende prijs", zegt directeur Steinkamp.

En mevrouw Den Tuinder is er blij mee. "Ik ben een echte radiogek. Die ga ik gebruiken. Dit vergeet je echt nooit meer."

En de oplossing van weleer is dus ook boven water: 'Ik spaar ook waardebons van C. Jamin, want het zijn papiertjes van grote waarde.'