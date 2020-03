Arrestaties voor schieten met kalasjnikov in nieuwjaarsnacht

De politie heeft twee mannen gearresteerd die tijdens de jaarwisseling met een kalasjnikov in de lucht schoten in Rotterdam-Zuid.

De kogelregen was in de nieuwjaarsnacht niemand opgevallen, omdat de knallen verloren gingen in het geluid van het vuurwerk. Maar iemand in de woonwijk had het gefilmd en de beelden bewaard op zijn telefoon.

De telefoon werd onlangs gevonden door de politie in een ander onderzoek. Dat leidde de agenten naar twee huizen in de Beverwaard.

In een van de panden lag een kalasjnikov en in een ander huis werd een automatische geweer gevonden. Twee Rotterdammers van 19 en 21 zijn aangehouden. Ook de schutter is herkend. Hij zat al in de cel voor een andere zaak.