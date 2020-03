Grote foto's van zingende Rotterdammers in de hele stad tijdens Songfestival: 'Zingen verbindt'

Tijdens het Eurovisie Songfestival zullen overal in de stad grote foto's te zien zijn van zingende Rotterdammers. Het Rotterdams Beeldfonds is op zoek naar fotografen die de foto's kunnen maken.

"Zingen verbindt, iedereen zingt", vertelt Anne Bloemendaal van het beeldfonds. "Er wordt binnen gezongen in bijvoorbeeld de kerk of op de kleuterschool. Of thuis met slaapliedjes. Of stiekem onder de douche. Maar ook buiten wordt er gezongen, bijvoorbeeld op de tribunes bij Feyenoord, Sparta en Excelsior."

Bloemendaal zoekt nu 25 professionele Rotterdamse fotografen, die ieder twee foto's gaan maken van zingende Rotterdammers. "Op die manier krijgen we vijftig uiteenlopende zingende Rotterdammers in beeld."

Schouwburgplein

Maar waar in de stad komen die vijftig verschillende foto's dan te hangen? "In ieder geval op het Schouwburgplein. Daar hebben we ruimte voor drie foto's. Een jury selecteert die uit de vijftig keuzes."

Daarnaast is Bloemendaal nog hard bezig met het verzamelen van expositieplekken. "Het liefst in een openbare ruimte, zodat iedereen ze kan zien."