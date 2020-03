Zwangerschapsverlof voor mbo-studenten dichterbij

Zwangere studenten en jonge moeders komen regelmatig in de knoop met hun aanwezigheidsplicht, het missen van tentamens en het gebrek aan kolfkamers. Een wetsvoorstel moet mbo-studenten gaan helpen. Daarin wordt vastgelegd dat mbo-studenten recht hebben op zwangerschapsverlof van maximaal zestien weken. Het Zadkine Startcollege in Rotterdam heeft al een jonge moederklas.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven (D66) om de positie van mbo-studenten te versterken. Het zwangerschapsverlof is daar onderdeel van. Maar er veranderen nog meer zaken, als het aan de minister ligt, meldt de NOS.

Zo komt er een mbo-verklaring voor studenten die zonder diploma de onderwijsinstelling verlaten. Daarin wordt duidelijk welke onderdelen van de studie zij in ieder geval hebben afgerond. Mbo'ers die moeite hebben met het betalen van schoolkosten, zoals geld voor boeken, kunnen in de toekomst beroep doen op een structureel fonds. Ook is in dit wetsvoorstel vastgelegd dat mbo'ers niet langer deelnemers maar studenten worden genoemd.

Ondersteunen

Het Zadkine Startcollege in Rotterdam is een van de instellingen die juist extra aandacht besteden aan deze groep vrouwen. Met een speciale 'jonge-moederklas' wil de instelling deze groep ondersteunen.

Het idee ontstond enkele jaren geleden, zegt Pauline Soer van Zadkine. "De gemeente Rotterdam zag een tijdje terug veel jonge moeders zonder diploma. Daarvan wist je op voorhand bijna zeker: die komen terecht in de uitkering." Daarom besloot de gemeente subsidie te geven om deze klas te starten.

Op de opleiding in Rotterdam worden studenten extra begeleid om uitval te voorkomen. Zo begint de les iets later dan gebruikelijk, zodat moeders de tijd hebben om hun kinderen naar school of naar het nabijgelegen kinderdagverblijf te brengen. Studenten krijgen verplicht lessen horeca, waarin ze leren over gezonde voeding en hygiëne. En die begeleiding blijft, ook nadat ze hun diploma hebben gehaald.

Stoppen

Recente cijfers over zwangere studenten en studerende moeders ontbreken, maar geschat wordt dat het om enkele duizenden vrouwen per jaar gaat. Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat de helft van de zwangere mbo-studenten stopt met de opleiding. Op het hbo en de universiteit is die uitval nog hoger.

De MBO-raad is blij met initiatieven als de jonge-moederklas en moedigt scholen aan op dit vlak meer van elkaar te leren. "Juist om te laten zien dat we dit de moeite waard vinden", zegt waarnemend voorzitter Frank van Hout.

Geen verlof op hbo en universiteit

Goed nieuws dus voor mbo-studenten, maar op het hbo en de universiteit is er nog geen zwangerschapsverlof. Het College voor de Rechten van de Mens stelde pas nog dat zwangere vrouwen niet mogen gediscrimineerd worden door universiteiten en hogescholen. Dat naar aanleiding van een zaak die een zwangere hbo-studente aanspande.

Het ministerie van Onderwijs vindt verlof op het hbo en de universiteit niet noodzakelijk. "In het hoger onderwijs geldt geen aanwezigheidsplicht, waardoor er meer ruimte is voor het volgen van een opleiding in combinatie met de zorg voor een kind. Bovendien zijn daar al voldoende mogelijkheden om rekening te houden met de situatie van studenten, zoals financiële ondersteuning en de mogelijkheid tot thuisstudie", zegt een woordvoerder.