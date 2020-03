EC 50 jaar: Van Schellebeek kon goedkeuring Oost-Duitse veld niet geloven

Na de overwinningen op KR Reykjavik en AC Milan moest Feyenoord het in de kwartfinale van de Europa Cup I opnemen tegen een onbekende tegenstander: Vorwärts Berlin. Journalist Loet van Schellebeek van Het Vrije Volk volgde de campagne op de voet en zag met eigen ogen hoe slecht het veld in Oost-Berlijn eraan toe was.

"Eigenlijk wisten we er allemaal vrij weinig over", zegt Loet van Schellebeek over die Oost-Duitse tegenstander in de kwartfinale. "Je kreeg hier in Nederland weinig mee van de competitie daar. Ook speelden er geen bekende namen, geen internationals. Dus je dacht al snel dat het een makkie ging worden."

Thialf

Maar Feyenoord wankelde in Oost-Berlijn, en dat kwam mede door het erbarmelijke veld dat Van Schellebeek een week eerder al had bekeken voor Het Vrije Volk. "Ik zag daar een laag ijs liggen waar ze in Thialf jaloers op zouden zijn. Ik dacht dat die wedstrijd dan ook nooit gespeeld ging worden. Maar de UEFA wilde dat er gespeeld zou worden en dat gebeurde dan ook."

En in die wedstrijd zou Feyenoord het dus moeilijk hebben en uiteindelijk opgelucht zijn na een 1-0 nederlaag. "Er werden vooral lange ballen vooruit gepompt en Feyenoord stond daardoor vaak onder druk. Daar kwam ook nog de rode kaart van Romeijn bij, die daardoor de return zou gaan missen."

Bekijk hierboven de gehele terugblik op Vorwärts Berlin-Feyenoord met voormalig journalist van Het Vrije Volk, Loet van Schellebeek.