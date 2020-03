Niet elk reisbureau heeft last van coronavirus: 'Afgelopen week is een van mijn beste ooit'

Dat zorgt voor minder werk in de reisbranche, maar daar merkt Jeroen 't Hart van reisbureau Mijn ReisKennis helemaal niets van. "Mensen zijn nog steeds geneigd om te boeken, afgelopen week is een van mijn beste weken ooit."

Toch overweegt een groeiend aantal reisorganisaties een vergunning voor werktijdverkorting of heeft die al aangevraagd. Dat geldt overigens ook voor andere bedrijven, zoals transportbedrijven, evenementenbureaus en winkels die zonder voorraad komen te zitten als gevolg van de coronacrisis.

"Het wordt wel bij iedere reis genoemd, maar ik merk dat heel veel mensen redelijk nuchter zijn", vertelt 't Hart over het coronavirus. "De reizen naar China worden niet geboekt en men is ook wat voorzichtiger richting bijvoorbeeld Tenerife."

Annuleren

Er zijn tot nu toe nog niet heel veel annuleringen van reizen volgens de ANVR. "Dat is ook nog een lastige kwestie, omdat zaken rond het coronavirus niet zomaar door de annuleringsverzekering worden gedekt. Als iemand te bang is om te gaan door het coronavirus, wordt dat niet gedekt. Angst is voor iedereen anders, dat kan je niet in een verzekering zetten. Het is per reisorganisatie verschillend hoe ze er mee omgaan", aldus 't Hart.



Hij besluit met een algemeen reisadvies over het coronavirus: "Gewoon lekker boeken, maar vermijd China en Noord-Italië. Ik denk dat je juist nu overal fantastisch vakantie kunt vieren, voor een heel goede prijs."