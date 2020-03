Sanne krijgt haar droombaan in de supermarkt: 'Wilde hier op mijn vierde al werken'

Werken op de broodafdeling van de PLUS in Rotterdam-Zuidwijk; het is al heel lang de droom van de 17-jarige Sanne Poel. Zij heeft het syndroom van Down en zit op het speciaal voortgezet onderwijs. Vanaf september heeft ze een ├ęchte baan en gaat ze 28 uur per week aan de slag met kadetjes, eierkoeken en halfjes bruin.

"Ik vind het heel erg leuk en wilde hier vroeger al werken, op mijn vierde liep ik hier al rond", aldus Sanne, die nu nog stage loopt bij de supermarkt. Na de zomer gaat dat dus over in een vast contract. "We hebben ooit op haar vierde al afgesproken dat ze hier zou gaan werken, en dat gaat nu echt gebeuren", vertelt Arnold Both, eigenaar van de PLUS aan de Schere in Zuidwijk.

"Het is uniek dat we haar deze baan kunnen geven. Sanne doet het heel goed. Ze kan heel secuur werken en hoort hier thuis, ze is onderdeel van het team. Het is heel leuk iemand op deze manier te laten groeien als mens."

Gelukkig

Ouders Lidewey en Robert Poel zijn ontzettend trots op hun dochter. "Ze heeft het hier echt naar haar zin en is heel gelukkig. Ze liep hier altijd al rond, de winkel door, op zoek naar de eigenaar. Het is een kans voor haar, ik hoop dat andere kinderen met een beperking nu ook die kans zullen krijgen", vertelt moeder Lidewey.

Tijdens haar werk op de broodafdeling kan Sanne altijd rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente. "Nu krijgt ze heel veel ondersteuning vanuit school, maar dat stopt zodra ze hier vast aan het werk gaat", vertelt jobcoach Ronald van de Wetering. "Om haar niet aan haar lot over te laten, bieden wij coaching. Ze kan mij voor alle zaken bereiken en heeft dus iemand om op terug te vallen."

Sanne is maar wat trots op haar baan bij de supermarkt. "Ik ben de enige uit mijn klas die écht werk heeft."