Pakje besteld, maar niet thuis? In Den Bommel staat deze oplossing!

In Den Bommel kun je je pakketje ophalen bij bushalte of parkeerplaats

In de witte bak zitten ongeveer zestig kluizen. In plaats van dat de leverancier het pakketje bij je voor de deur aflevert, brengt die de bestelling naar de pakketkluis op P+R Den Bommel. Wanneer het pakketje is afgeleverd, krijgt de consument een berichtje via een speciale app dat het pakje opgehaald kan worden.

De pakketkluis is bewust geplaatst bij een autoparkeerplaats en bushalte, vertelt mede-bedenker Laurens Tuinhout van EvaNET. "Een belangrijk doel is dat we een aantal bestelbussen uit de wijk willen halen", legt hij uit. Zo wil het bedrijf een bijdrage leveren aan het klimaat.

Spijkenisse

Floor Vermeulen, VVD-gedeputeerde van Zuid-Holland, wil de pakketkluizen op meerdere plekken in de provincie. Zo komen in Spijkenisse er twee. "We doen het zowel in het stedelijk gebied als op het platteland, zodat we de vergelijking kunnen maken waar dit idee het beste werkt."

Volgens Vermeulen dragen de pakketkluizen bij aan de ontwikkeling van het eiland Goeree-Overflakkee. "We vinden het namelijk belangrijk dat bushaltes en P+R-plekken aantrekkelijk worden gemaakt", vindt hij.

Gratis

Voorlopig is de pakketkluis in Den Bommel helemaal gratis. "Maar als je gebruik gaat maken van extra diensten, zoals fietskoeriers, dan vinden wij dat de consument extra mag betalen", stelt Tuinhout.

Maar wat gebeurt er met pakketjes die niet worden opgehaald? Tuinhout: "Dan heb je een tussenstop die een hub heet. We vragen dan de ontvanger waarom hij of zij er niet was om het pakketje op te halen."