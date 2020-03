Offline hulp voor Theo die vooral leeft op Second Life

Onkruid wieden… voor de één een werkje dat zo gepiept is, voor de ander een enorme klus. Dinsdagmorgen pakten de vrijwilligers van de Hoeksche Waardse Stichting Present daarom de tuin aan van Theo Wolkenfelt in 's-Gravendeel. Theo heeft rugproblemen en maar weinig mensen om hem heen. Contact met de buitenwereld heeft hij vooral via de online game Second Life.

"Ik mag en kan niet veel anders", vertelt Wolkenfelt als hij het spel laat zien aan verslaggever Sanne Waldekker. "Maar in het spel ben ik getrouwd en heb ik kinderen. Ik ben DJ en heb een eigen club."

Via maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard kwam Theo in aanraking met de Stichting Present. De Stichting koppelt vrijwilligers die iets willen doen voor een ander aan mensen die de hulp hard nodig hebben. "Heel fijn dat er zo’n groep is", vindt Theo. "Daar word ik wel blij van."

Licht in de duisternis

Natasja van Bussel, coördinator bij Present, ziet veel van dit soort situaties in de Hoeksche Waard. "Vooral hier in de Hoeksche Waard schamen mensen zich ervoor dat ze hulp nodig hebben. Maar wij hopen ze op deze manier toch wat licht in de duisternis te bieden, en ze met een eenmalige actie wat op weg te helpen."

Een van de vrijwilligers dinsdag is Frank van den Akker. Hij knapt heel graag tuinen op. "Als ik op die manier iets kan doen voor iemand die het zelf niet kan, dan is het dankbaar werk. En hoe mooi zou het zijn als veel mensen in de wereld kijken naar de noden in de wereld en even een handje bijsteken?"